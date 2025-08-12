Movil - LB1 -
    agosto 12, 2025
    Juárez / El Paso

    Inicia Profeco operativo con el regreso a clases

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chihuahua inició un operativo especial con motivo del regreso a clases en todo el estado, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.

    El operativo, que comenzó el 4 de agosto y concluirá el 31 de agosto de 2025, es coordinado por Luisa Fernanda Sandoval Guerrero, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Felipe Ángeles.

    Durante la primera semana (del 4 al 8 de agosto), se realizaron 18 visitas de vigilancia y verificación a distintos establecimientos, además de 20 monitoreos en la ciudad.

    Entre los negocios supervisados se encuentran:

    Papelerías
    Librerías
    Zapaterías
    Tiendas de uniformes
    Tiendas de artículos para oficina
    Estudios fotográficos

    Sandoval Guerrero informó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo ni se han aplicado sanciones, ya que los precios de los productos se mantienen, en general, dentro de los parámetros establecidos por las autoridades.

    “Los precios de los productos se ajustan, en general, a los parámetros establecidos por las autoridades. A pesar de que no se han recibido quejas formales por parte de los consumidores, la Profeco hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación irregular. Invitamos a todos los consumidores del estado de Chihuahua que, en caso de enfrentar alguna situación, presenten su denuncia ante esta institución, a fin de que podamos realizar las revisiones correspondientes y corroborar que efectivamente se están cumpliendo los derechos de las personas consumidoras”, señaló la funcionaria.

    Asimismo, destacó que el procurador Iván Escalante informó sobre un monitoreo de precios de productos esenciales para el regreso a clases.

    Esta información será compartida con las familias chihuahuenses para que puedan comparar precios y tomar decisiones de compra más informadas.

