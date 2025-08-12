Inicia Profeco operativo con el regreso a clases

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chihuahua inició un operativo especial con motivo del regreso a clases en todo el estado, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.

El operativo, que comenzó el 4 de agosto y concluirá el 31 de agosto de 2025, es coordinado por Luisa Fernanda Sandoval Guerrero, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Felipe Ángeles.

Durante la primera semana (del 4 al 8 de agosto), se realizaron 18 visitas de vigilancia y verificación a distintos establecimientos, además de 20 monitoreos en la ciudad.

Entre los negocios supervisados se encuentran:

Papelerías

Librerías

Zapaterías

Tiendas de uniformes

Tiendas de artículos para oficina

Estudios fotográficos

Sandoval Guerrero informó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo ni se han aplicado sanciones, ya que los precios de los productos se mantienen, en general, dentro de los parámetros establecidos por las autoridades.

“Los precios de los productos se ajustan, en general, a los parámetros establecidos por las autoridades. A pesar de que no se han recibido quejas formales por parte de los consumidores, la Profeco hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación irregular. Invitamos a todos los consumidores del estado de Chihuahua que, en caso de enfrentar alguna situación, presenten su denuncia ante esta institución, a fin de que podamos realizar las revisiones correspondientes y corroborar que efectivamente se están cumpliendo los derechos de las personas consumidoras”, señaló la funcionaria.

Asimismo, destacó que el procurador Iván Escalante informó sobre un monitoreo de precios de productos esenciales para el regreso a clases.

Esta información será compartida con las familias chihuahuenses para que puedan comparar precios y tomar decisiones de compra más informadas.

