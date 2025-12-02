Inicia Poder Judicial taller intensivo de actualización penal en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Jueces y personal judicial participan en capacitación especializada con valor curricular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de jueces, magistrados y personal jurisdiccional de reciente ingreso, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua puso en marcha este lunes en Ciudad Juárez el “Taller Intensivo para Juzgadores de Primera Instancia en Materia Penal”, orientado a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de quienes integran el sistema judicial en esta región fronteriza.

La inauguración estuvo a cargo de la magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, titular de la Tercera Sala Regional Penal del Distrito Bravos y responsable de la Comisión de Actualización Judicial del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) para la zona norte del estado. La sede del encuentro es Ciudad Judicial, ubicada al suroriente de la ciudad.

Esta capacitación fue diseñada especialmente para jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y secretarios de estudio y cuenta que se integraron al Poder Judicial tras el reciente proceso de selección de personas juzgadoras celebrado en junio de este año. El objetivo es dotarlos de herramientas procesales, administrativas y técnicas que faciliten su labor en la impartición de justicia.

Durante la primera sesión se abordó el tema “El Proceso Penal”, impartido por el Maestro y doctorante en Derecho Penal Gustavo Muñoz, actual secretario de acuerdos en la Tercera Sala Regional Penal. La jornada registró una asistencia completa, lo que evidenció el interés del personal judicial por actualizarse en el marco de las nuevas exigencias del sistema acusatorio adversarial.

El taller se extenderá hasta el último día hábil del año judicial y otorgará valor curricular a sus participantes, quienes deberán asistir a sesiones teóricas y prácticas enfocadas en el ejercicio diario de la función jurisdiccional. Las temáticas se centrarán en las fases del proceso penal, técnicas de redacción de sentencias y criterios jurisprudenciales actuales.

Autoridades del Poder Judicial destacaron que esta formación continua es parte de una política institucional orientada a mejorar la calidad del servicio de justicia, particularmente en distritos como Bravos, donde el volumen y complejidad de los casos penales exige una constante profesionalización del personal que los atiende.

El INFORAJ ha establecido una agenda de talleres similares en otras regiones del estado, buscando que todos los operadores del sistema judicial cuenten con formación homogénea y actualizada para la correcta aplicación de la ley, en especial en temas de alta incidencia como los que se registran en Ciudad Juárez.

