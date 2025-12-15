Inicia Obras Públicas rehabilitación de la calle Ingeniero David Herrera Jordán

Publicidad - LB2 -

Los trabajos abarcan el tramo de Manuel Doblado a Moctezuma y se realizan en horario nocturno

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte del programa de mejoramiento de vialidades, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, inició los trabajos de rehabilitación de la calle Ingeniero David Herrera Jordán, en el tramo que va de Manuel Doblado a Moctezuma, en el primer cuadro de la ciudad.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que los trabajos comenzaron con el retiro del material dañado, con el objetivo de preparar la superficie para la colocación de nueva carpeta asfáltica y garantizar una mayor durabilidad de la vialidad.

Detalló que durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la repavimentación del primer tramo, mediante la aplicación de carpeta asfáltica, interviniendo una superficie total de 11 mil 718.06 metros cuadrados, como parte de la rehabilitación integral de la calle.

El funcionario subrayó que esta vialidad es estratégica para la movilidad urbana, ya que conecta con diversas calles del primer cuadro de la ciudad y funciona como una ruta de acceso y salida para personas que se trasladan hacia y desde la vecina ciudad de El Paso, Texas.

Indicó que, con el fin de reducir afectaciones a la circulación vehicular, los trabajos se estarán realizando principalmente en horario nocturno, permitiendo mantener la operatividad de la zona durante el día.

González García precisó que la obra se ejecuta con una inversión de 5 millones 243 mil 525 pesos, recursos destinados a mejorar la infraestructura vial y a brindar condiciones más seguras y eficientes para automovilistas y peatones.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y atender la señalización preventiva mientras continúan las labores, como parte de los esfuerzos municipales por modernizar y mantener en buen estado la red vial de Ciudad Juárez.

