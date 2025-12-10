Inicia Obras Públicas pavimentación de calle Francisco Villa en colonia Pánfilo Natera

Publicidad - LB2 -

La obra incluye concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y alumbrado público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión superior a los 3.7 millones de pesos, la Dirección General de Obras Públicas del Municipio comenzó los trabajos de pavimentación en la calle Francisco Villa, ubicada en la colonia Pánfilo Natera. La intervención abarca el tramo comprendido entre las calles 12 de Octubre y Privada de Flamingo, una zona que por años permaneció en condiciones de terracería.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que los trabajos iniciaron con sondeos para localizar líneas de servicios existentes, etapa previa a la introducción de nueva infraestructura hidráulica y sanitaria. Posteriormente se aplicará pavimento de concreto hidráulico, una solución que, según señaló, garantiza mayor durabilidad y resistencia ante el desgaste del tránsito vehicular.

Además de la pavimentación, el proyecto contempla la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de alumbrado público. Estos elementos buscan mejorar la funcionalidad de la vialidad y también ofrecer condiciones más seguras para el tránsito peatonal, especialmente para los habitantes de esta zona del suroriente de la ciudad.

La obra forma parte de un paquete de acciones que la administración municipal ha venido implementando en distintos puntos de Ciudad Juárez para mejorar la infraestructura urbana. De acuerdo con cifras oficiales, durante las dos administraciones encabezadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se han rehabilitado o construido más de 380 calles mediante trabajos de repavimentación con asfalto y concreto.

Vecinos de la colonia Pánfilo Natera habían solicitado desde hace tiempo mejoras en esta vialidad, debido a las complicaciones que enfrentaban durante las lluvias y al deterioro constante del camino por la falta de pavimento. Con esta intervención, se espera elevar la calidad de vida en el sector y facilitar la movilidad tanto vehicular como peatonal.

Las autoridades municipales señalaron que el compromiso es seguir avanzando en la modernización de calles en sectores históricamente rezagados, con obras que incluyan no solo pavimento, sino servicios básicos y condiciones adecuadas para el desarrollo urbano sostenible.

