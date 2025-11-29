Inicia Mega Destilichadero en el poniente de Ciudad Juárez para mejorar limpieza urbana

Publicidad - LB2 -

Vecinos de la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles participaron desde temprano en esta jornada de recolección de objetos en desuso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación activa de cuadrillas de la Dirección de Limpia y habitantes del sector, este sábado dio arranque el programa de Mega Destilichadero en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles, al poniente de la ciudad. Esta estrategia busca facilitar a las y los juarenses la disposición adecuada de objetos voluminosos que no son recogidos por los camiones de basura convencionales.

Desde las 7:30 de la mañana, las unidades de recolección comenzaron sus recorridos con siete camiones de caja abierta, lo que permitió ampliar la capacidad de carga y agilizar el proceso en las distintas calles de la colonia. Los vecinos atendieron la convocatoria y colocaron en las banquetas colchones, llantas, muebles en mal estado y otros artículos que ya no utilizan, respondiendo al llamado de las autoridades.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, estuvo presente durante el inicio de actividades y agradeció a la comunidad por sumarse a la jornada. “Les pedimos que nos ayuden, vamos a estar recorriendo las calles de la colonia, ayúdenos colocando los tiliches sobre la banqueta y si necesitan apoyo de los muchachos de las cuadrillas háganlo saber. Cuando escuchen el claxon, es que ya es hora de sacar los tiliches”, explicó el funcionario.

El programa tiene como finalidad acercar los servicios públicos a las colonias, evitar la acumulación de desechos en espacios públicos y prevenir focos de infección o problemas de salud. Las acciones también ayudan a mejorar la imagen urbana y fomentan la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Además de la recolección, personal de Limpia brinda orientación a los vecinos sobre cómo disponer correctamente de ciertos tipos de residuos, y ofrece apoyo para el traslado de objetos particularmente pesados o difíciles de mover. Estas actividades forman parte de una política integral de atención directa a las colonias, donde se busca escuchar y atender las demandas puntuales de cada sector.

El Mega Destilichadero se realiza de manera periódica, cada quince días, en distintas zonas de la ciudad. La Dirección de Limpia anunciará próximamente las colonias programadas para las siguientes jornadas, con el fin de seguir extendiendo estos servicios a más áreas que lo requieren, especialmente en sectores donde persisten problemáticas de acumulación de desechos voluminosos.

