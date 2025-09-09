Movil - LB1 -
    Inicia la repavimentación de la calle Camino Ortiz Rubio

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    Como parte de los proyectos del Presupuesto Participativo 2025, la Dirección General de Obras Públicas inició con los trabajos de repavimentación de la calle Camino Ortiz Rubio, en el tramo correspondiente de la calle San Bernardo a Sarzana.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, dio a conocer que los integrantes del equipo operativo en la zona iniciaron con el fresado de la vialidad, actividad que consiste en el retiro de material viejo que se encontraba en deterioro.

    Destacó que de manera inicial se trabaja en el tramo de la calle San Bernardo a la prolongación Tomás Fernández, en donde permanece equipo operativo con las actividades.

    El funcionario informó que la superficie repavimentada será de 5,067.20 metros cuadrados y la obra se realiza con una inversión de 6 millones 518 mil pesos.

    González García recomendó a los vecinos del sector de Misión de Senecú a ser pacientes con los trabajos que se efectúan, recomendando tomar vías alternas para llegar a su destino.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

