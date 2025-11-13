Inicia IMM recorridos guiados en el Memorial Campo Algodonero en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La actividad busca fomentar la memoria y la reflexión crítica sobre la violencia feminicida desde un enfoque de derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), a través de su área de Investigación, dio inicio a los recorridos guiados en el Memorial Campo Algodonero, un espacio emblemático en la lucha por la justicia para las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. La actividad inaugural contó con la participación de integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), quienes acompañaron este ejercicio de memoria colectiva y reflexión social.

Angélica López Muñoz, encargada del proyecto e integrante del equipo de Investigación del IMM, explicó que esta iniciativa tiene como objetivo central promover una cultura de memoria, verdad y justicia en torno a los feminicidios, especialmente aquellos que marcaron un parteaguas en la historia de la ciudad y del país. “Fomentar la reflexión crítica en torno al impacto de la violencia feminicida es una forma de fortalecer la conciencia social y el compromiso institucional con los derechos humanos de las mujeres”, afirmó.

El recorrido se estructura en cuatro etapas temáticas que permiten a las y los participantes conocer a fondo el contexto del caso conocido como Campo Algodonero, la lucha incansable de las madres y familias de las víctimas, el proceso de reparación integral de los daños ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los avances —así como los pendientes— en el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Durante el recorrido se hace énfasis en la importancia de recuperar la memoria histórica de las víctimas como un derecho humano fundamental y como herramienta para prevenir la repetición de hechos similares. También se analizan los mensajes emitidos por organizaciones internacionales, las posturas de autoridades y la respuesta de la opinión pública, con el fin de desmontar narrativas de odio y cuestionar la normalización de la violencia contra las mujeres en el discurso social.

La guía del recorrido estuvo a cargo de Meleni Chávez Roldán, estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien realiza sus prácticas profesionales en el IMM. Su participación es parte del enfoque pedagógico de la actividad, que busca generar procesos educativos desde la memoria colectiva y la experiencia social.

El Memorial Campo Algodonero, ubicado en el lugar donde fueron localizados los cuerpos de varias jóvenes víctimas de feminicidio en 2001, se ha convertido en un símbolo de resistencia, denuncia y exigencia de justicia en Ciudad Juárez. La sentencia del caso por parte de la Corte Interamericana en 2009 obligó al Estado mexicano a realizar acciones de reparación, entre ellas la creación de este espacio conmemorativo.

Con estos recorridos, el Instituto Municipal de las Mujeres refuerza su labor de promoción de una cultura de paz, basada en el reconocimiento de la violencia de género como un problema estructural, y en la construcción de acciones comunitarias que apunten hacia una transformación social con enfoque de género y derechos humanos.

