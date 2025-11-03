Inicia IMM pilotaje de recorrido en el Memorial Campo Algodonero

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva y promover la garantía de no repetición, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) inició el pilotaje de un recorrido guiado en el Memorial Campo Algodonero, espacio emblemático en la lucha contra la violencia de género.

Ciudad Juárez, Chih .- La iniciativa, coordinada por el área de Investigación del IMM, fue puesta en marcha con la participación de alumnas y alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El recorrido fue guiado por estudiantes que actualmente realizan su servicio social en el instituto.

De acuerdo con Angélica López Muñoz, encargada del área de Investigación del IMM, el Memorial Campo Algodonero fue elegido por su importancia como sitio de memoria viva, que honra a las víctimas de feminicidio y reconoce la lucha de sus familias por la justicia.

El recorrido consta de cuatro etapas principales:

Contexto histórico: Introducción sobre los antecedentes del sitio, los feminicidios ocurridos y las implicaciones sociales y legales. Recorrido simbólico: Las y los asistentes observan los principales elementos del memorial: Las cruces rosas, símbolo de denuncia.

Los nombres de las víctimas, como acto de reconocimiento.

El espacio mismo, como lugar de memoria y resistencia. Reflexión crítica: Se promueve el análisis y discusión entre las y los participantes, relacionando lo observado con el ejercicio del derecho. Actividad final: Se identifican los derechos vulnerados, se reconocen los hechos relevantes del caso Campo Algodonero y se establece un vínculo entre memoria, justicia y responsabilidad profesional.

Este recorrido piloto forma parte de una estrategia educativa y de sensibilización que busca fomentar una mirada crítica desde la práctica jurídica, orientada a construir un sistema de justicia más sensible a las desigualdades estructurales de género.

El IMM continuará desarrollando esta experiencia con otras instituciones académicas y organizaciones sociales, como parte de su compromiso con la memoria, la verdad y la no repetición en el contexto de violencia de género en la frontera.

