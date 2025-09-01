Inicia hoy Regulación Comercial la expedición de permisos para venta de artículos patrios

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial comenzará hoy con la expedición de permisos temporales para comerciantes que deseen vender artículos alusivos a las Fiestas Patrias en diferentes puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Óscar Guevara, explicó que se planea expedir alrededor de 50 permisos y el costo será de mil 923 pesos por fecha conmemorativa para vendedores semifijos.

Mencionó que entre los artículos patrios que podrán vender están las banderas, sombreros, ropa típica, trompetas y pulseras, entre otros.

“Todos los vendedores deberán de contar con su permiso expedido por la Dirección, ya que se iniciará operativo para mantener el orden de los comerciantes instalados”, añadió.

Comentó que los comerciantes operarán del 1 al 16 de septiembre para estas ventas, principalmente en cruceros y vialidades con alta afluencia.

Indicó que la documentación para obtener el permiso es credencial de elector vigente y el domicilio donde se colocará el puesto.

