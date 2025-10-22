Inicia expedición de permisos para el Día de Muertos

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial inició con la expedición de permisos a comerciantes para que oferten sus productos en los panteones, durante la celebración del Día de Muertos.

Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, Óscar Guevara, informó que los permisos se comenzaron a expedir desde el pasado lunes 20 y se mantendrán hasta el 31 de octubre.

El funcionario dijo que los costos de los permisos son por el día 2 de noviembre mil 018 pesos y por el 31 de octubre 1 y 2 de noviembre mil 923 pesos; los requisitos son copia de permiso anterior y credencial de elector.

Explicó que se podrá vender artículos alusivos al Día de Muertos, arreglos florales, coronas de flores, así como comida y bebidas.

“Los comerciantes podrán ofertar sus productos en los panteones San Rafael, Chaveña, Colinas, Sueños Eternos, Jardines Eternos, Tepeyac, Recinto de la Oración, Jardines del Recuerdo, Zaragoza y El Sauzal”, informó.

“Los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia ubicadas en Mauricio Corredor 467 en la colonia Centro de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

