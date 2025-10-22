Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 22, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 22, 2025 | 14:28
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inicia expedición de permisos para el Día de Muertos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección de Regulación Comercial inició con la expedición de permisos a comerciantes para que oferten sus productos en los panteones, durante la celebración del Día de Muertos.

    Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, Óscar Guevara, informó que los permisos se comenzaron a expedir desde el pasado lunes 20 y se mantendrán hasta el 31 de octubre.

    El funcionario dijo que los costos de los permisos son por el día 2 de noviembre mil 018 pesos y por el 31 de octubre 1 y 2 de noviembre mil 923 pesos; los requisitos son copia de permiso anterior y credencial de elector.

    - Publicidad - HP1

    Explicó que se podrá vender artículos alusivos al Día de Muertos, arreglos florales, coronas de flores, así como comida y bebidas.

    “Los comerciantes podrán ofertar sus productos en los panteones San Rafael, Chaveña, Colinas, Sueños Eternos, Jardines Eternos, Tepeyac, Recinto de la Oración, Jardines del Recuerdo, Zaragoza y El Sauzal”, informó.

    “Los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia ubicadas en Mauricio Corredor 467 en la colonia Centro de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Juan Carlos Loera se consolida como interlocutor clave en la agenda binacional del Paso del Norte

    El senador entregó a la SRE, SE, SICT y ANAM las conclusiones de la...
    Deportes

    Suman Barrileada Ana Prado a la ExpoGan 2025

    El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez anunció para el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.