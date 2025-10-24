Inicia este sábado el programa mega destilichadero en colonias Hidalgo y Américas

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia, dependiente de la Dirección General de Servicios Públicos, se encuentra lista para poner en marcha el nuevo programa mega destilichadero, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, que se llevará a cabo mañana sábado en las colonias Hidalgo y Américas.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibran Solís, informó que este operativo marca el inicio de una nueva etapa en las acciones de recolección de desechos voluminosos, con la incorporación de cinco nuevas unidades adquiridas a través de un proceso de licitación pública, lo que permitirá ampliar la capacidad de servicio en beneficio de más juarenses.

“Ya estamos listos y ansiosos por el arranque de este nuevo programa. Mañana contaremos con ocho unidades y cuadrillas de la Dirección de Limpia que recorrerán todas las calles del sector”, expresó el funcionario.

- Publicidad - HP1

El operativo se desarrollará en el polígono comprendido de la calle Tomás Alba Edison a Nicaragua y de Hermanos Escobar a Ing. David Herrera Jordán, donde este viernes personal de inspección acudió para notificar y hacer la invitación a los vecinos.

Solís exhortó a los residentes de la zona a sacar a pie de banqueta los objetos de gran volumen como sillones, colchones, llantas, sillas y otros artículos que ya no utilicen, con el fin de aprovechar este servicio gratuito y contribuir a mantener limpia la ciudad.

El arranque oficial estará encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a las 8:00 de la mañana en el parque Hermanos Escobar, desde donde partirán las unidades y las cuadrillas hacia las calles de ambos sectores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.