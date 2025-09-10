Movil - LB1 -
    septiembre 10, 2025
    Inicia este mes programa intensivo de bacheo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que este mes se pone en marcha el programa intensivo de bacheo, actividad que se contempla efectuar por toda la ciudad y en la que se invertirán 50 millones de pesos.

     

    Ciudad Juárez, Chih .– En entrevista con representantes de medios de comunicación, el alcalde dijo que en programas anteriores se dividía la ciudad en seis sectores, pero ahora se dividirá en ocho, con el fin de tener mayor presencia y mejor resultado.

    “Se informará diariamente o cada tercer día, cuántos baches se han tapado y en dónde”, mencionó el edil.

    El Presidente Pérez Cuéllar dio a conocer que también se trabajará en el programa nocturno de bacheo, algo que ya se ha hecho y ha dado buen resultado.

    Comentó que en estas actividades se utilizarán seis máquinas de bacheo, las que estarán por distintos puntos de la ciudad.

    El bacheo se empieza en este mes de septiembre por recomendación de la Dirección de Protección Civil, para que disminuyera la temporada de lluvias y no se afectara el proceso de mejora en las vialidades.

