Inicia el programa de Ocupación Temporal en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Con una inversión de 1.2 millones de pesos, se beneficiará a 153 familias y se rehabilitarán espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), dio inicio al Programa de Ocupación Temporal en Ciudad Juárez, a fin de beneficiar a la comunidad mediante la rehabilitación de espacios públicos y la participación activa de los vecinos.

La subsecretaria, Austria Galindo, destacó que esta primera etapa contará con una inversión de 1 millón 267 mil pesos, destinados a apoyar a 153 familias que recibirán 9 mil pesos cada una por colaborar en la recuperación y embellecimiento de parques, escuelas y colonias.

- Publicidad - HP1

Entre las zonas beneficiadas se encuentran La Cuesta I, Rancho Anapra, Salvarcar, Prados de Salvarcar, Parajes de San José, San Francisco, Frida Kahlo, Carlos Castillo Peraza, Granjas de Chapultepec, Universidad y Libertad, así como las escuelas Francisco I. Madero, Aída y Amado Nervo.

Galindo subrayó la importancia de la colaboración entre Gobierno y ciudadanía, e informó que a partir del próximo lunes se iniciará la constitución de los consejos vecinales, con comienzo en la colonia Emiliano Zapata, para atender directamente las necesidades prioritarias de cada comunidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las familias juarenses, al fomentar la participación ciudadana y la mejora del entorno urbano en beneficio de todos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.