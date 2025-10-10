Movil - LB1A -
octubre 10, 2025
    octubre 10, 2025 | 15:21
    Inicia el lunes los trabajos de ampliación de la Av. De las Torres

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Obras Públicas anunció que el próximo lunes 13 de octubre, darán inicio los trabajos correspondientes al municipio sobre la ampliación de la avenida De las Torres.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, anunció que el municipio se encargará de la obra en el tramo del boulevard Independencia a la calle Libramiento Regional, interviniendo de manera inicial, a partir del lunes, el tramo de la calle Yepomera a Libramiento Regional, de norte a sur, por el cuerpo poniente de la vialidad.

    “Este trabajo es la rehabilitación de la base completa, de la subbase, además del fresado y el recarpeteo en esta misma avenida; hay que recordar que este proyecto se suma a ampliar los carriles de esta misma avenida que había sido un compromiso del alcalde”, mencionó el funcionario.

    Ante esto, exhortó a los guiadores a ser pacientes con los trabajos que se estarán realizando, ya que el tramo del cuerpo poniente estará cerrado para circulación, por lo que recomienda tomar vías alternas ante la presencia de maquinaria y personal.

    Dicha obra se efectuará con una inversión de 48,138,471.94 pesos; es una de las más solicitadas por la ciudadanía que habita en el suroriente, con el fin de agilizar el flujo vehicular de la zona.

