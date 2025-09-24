Movil - LB1 -
    Informará Municipio sobre Brigadas Especiales de Bacheo

    Tras el arranque del programa de Brigadas Especiales de Bacheo, el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, refirió que el Gobierno Municipal estará supervisando las obras e informando a la ciudadanía sobre los trabajos que se llevan a cabo, así como los lugares que se están atendiendo.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal consideró importante iniciar con las jornadas, a fin de que las obras sean de gran beneficio para los juarenses.

    “Estaremos informando a la ciudadanía cómo vamos y a dónde vamos, espero que se note, que sirva, que sea útil para la gente”, comentó.

    Dijo que en este programa se destinarán rutas primarias y secundarias con el propósito de abarcar un mayor número de vialidades.

    Mencionó que aunque las lluvias pueden seguir registrándose en la ciudad, es necesario iniciar con los trabajos de bacheo, ya que las precipitaciones han provocado daño en las calles.

    El programa plantea trabajar por sectores y con bacheo nocturno. En las labores participan 160 empleados distribuidos en 24 cuadrillas.

