Informa el IMSS reubicación de pacientes por incendio en el hospital 6

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La subdelegación del IMSS en Ciudad Juárez, proporcionó los nombres de los pacientes que fueron reubicados el pasado miércoles a consecuencia del incendio registrado en el Hospital 6, ubicado en el Pronaf.
El pasado miércoles por la noche se registró un conato incendio, provocado por un corto circuito en el área de máquinas, del Hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Debido al siniestro, varios pacientes fueron evacuados, y algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a otras instalaciones del IMSS para continuar recibiendo atención médica.
Hospital 66
.- Ismael Carrillo Márquez – Urgencias
.- Estela Flores Barrón
.- Roberto Ríos
.- Jenifer López – Gine
.- Alejandra Hinojos – Gine
.- Gutiérrez Dezul Mariana – Gine
.- G. P. – Prematuros
Hospital 2
.- Raquel Pérez – Urgencias
.- Aguiar López Benito – Urgencias
.- Segura Guerrero Francisco – Urgencias
.- Lara Hernández Cruz – Urgencias
.- José Eduardo Hernández – Urgencias
.- María Magdalena Morales – Urgencias
.- Ruíz Ramírez Manuela – Urgencias
.- Francisco Alonso Pegu – Urgencias
.- Mondragón Romero Nico – Urgencias
.- Quiroga Hernández Juan – Urgencias
.- Estefanía Calderón – Urgencias
.- Ramírez Cuevas Isidro – Urgencias
.- Martha López
.- Aly Yuliana Rangel
.- Francisco Oreguera
.- Andrea Altamirano López
.- José Gabriel Escalante – Nefro
.- Carolina Hernández – Nefro
.- María Luisa Ortiz Gurrola – Nefro
.- José Luis Castillo Vázquez – Nefro
Hospital 35
.- Bolaños Pantoja Guadalupe – Urgencias
.- A. S. R. – Urgencias (Defunción)
.- Rosa Emma Holguín Olmo – Urgencias
.- Flores Valdivia Esmeralda – Gine
.- Posada Díaz Lisbeth – Gine
.- Centeno Hernández Viridiana – Gine (A.C.)
.- Ochoa Pacheco Alison – Gine (A.C.)
.- Flores Nájera Fátima – Gine (A.C.)
.- T. R. – Prematuros
.- D. L. – Prematuros
.- C. R. – Prematuros
.- M. P. – Prematuros
.- G. D. – Prematuros
.- C. O. – Prematuros
.- C. C. – Prematuros
.- J. M. – Prematuros
.- S. F. – Prematuros
.- H. G. G1 – Prematuros
.- H. G. G2 – Prematuros
.- Fernanda Estrella Martínez – ERI
.- Miguel Ángel Valdez López – Pediatría
.- Ana Karen Flores Porras
.- Sofía Abigaíl Luna Acosta – Pediatría
.- Galia Isabela Guesca – Pediatría
Hospital Infantil
.- T. L. – Prematuros
.- C. N. – Prematuros
Altas
.- María Luisa Rodríguez – Alta Médica
.- Guadalupe Bolaños Pantoja – Alta Médica
.- Gallarza Vázquez Patricia – Alta Voluntaria
Otros hospitales
.- Covarrubias Georgina – Gine
.- Sara Mercado Gallegos – Nefro
Para cualquier información de los familiares de los mencionados, se les recomienda acudir a pedir información del Hospital 6 del IMSS, en el área del Pronaf.
