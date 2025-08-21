Incrementan usuarios cumplidos en la J+, buscan ganar en el sorteo“Paga a Tiempo y Gana en Grande”

Publicidad - LB2 -

De junio a julio, más de dos mil personas se sumaron como usuarios cumplidos, para participar en el sorteo “Paga a Tiempo y Gana en Grande” de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, con permiso de la SEGOB No. 20250131PS09.

Ciudad Juárez, Chih .- El 80% de los usuarios han pagado a tiempo su recibo de agua, ya que, este es el único requisito para ganar muchos premios, entre los que se encuentran dos automóviles Nissan March 2025, motocicletas, pantallas Hisense y teléfonos celulares, así lo menciono José Luis López coordinador de medición.

“Estamos muy contentos, porque a raíz de nuestro evento “Paga a Tiempo y Gana en Grande”, los usuarios cumplidos han incrementado, que esa ha sido la naturaleza de este sorteo, reconocer a las personas que durante un año pagaron su recibo a tiempo sin solicitar ningún descuento y convenio, actualmente se han incrementado más de dos mil usuarios incentivados por este sorteo”, refirió.

El próximo sorteo será el 26 de septiembre, por lo que la J+ invitó a la ciudadanía a mantener su cuenta al corriente, si aún no se ha regularizado, pueden acudir a los cinco centros de atención ubicados en Continental, Sanders, Salvárcar, Independencia y Plaza Alianza, donde se ofrecen convenios y descuentos permanentes.

