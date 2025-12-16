Incrementa Tesorería Municipal captación del Impuesto Predial durante diciembre

Publicidad - LB2 -

Descuentos por rezago impulsan mayor cumplimiento y aumentan la recaudación en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal registró un incremento en la captación del Impuesto Predial durante la primera quincena de diciembre, resultado de los descuentos vigentes que exentan el pago de recargos por rezago, informó la Dirección de Ingresos.

De acuerdo con datos oficiales, del 1 al 15 de diciembre de 2025 se emitieron 8 mil 904 recibos, que representaron una recaudación de 47 millones 946 mil 368 pesos, cifra superior a la del mismo periodo de 2024, cuando se generaron 7 mil 541 recibos por 43 millones 292 mil 154 pesos.

El aumento refleja tanto un mayor número de contribuyentes cumplidos como un alza en el monto recaudado, en comparación interanual, lo que confirma el impacto de los incentivos fiscales implementados durante el mes.

En el desglose, los contribuyentes cumplidos pasaron de 4 mil 428 recibos en 2024 a 5 mil 430 en 2025. En tanto, los contribuyentes con adeudos que se regularizaron registraron 2 mil 346 recibos este año, frente a 2 mil 524 del periodo comparable del año anterior.

La titular de la Dirección de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, explicó que los resultados están directamente vinculados a incentivos como el 100% de descuento en recargos por rezago, beneficio que se aplica de manera automática en los puntos de cobro municipales y a través de la aplicación “Juárez Conectado”.

La Tesorería destacó que estos descuentos facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al reducir el impacto económico para las familias y permitir la regularización sin afectar el monto original del adeudo, lo que contribuye a fortalecer las finanzas municipales.

