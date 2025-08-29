Incrementa Biofertilizante del Municipio cosechas hasta en un 30%

Publicidad - LB2 -

La fórmula elaborada con elementos naturales está en espera de las certificaciones de la COFEPRIS y de la SENASICA para su posible industrialización.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El municipio de Juárez, a través de su Dirección de Desarrollo Rural, está a la espera de la certificación del Biofertilizante elaborado de manera natural, y que ha demostrado un incremento de hasta un 30% en la producción agrícola en El Valle de Juárez y en Samalayuca.

El director de Desarrollo Rural del Municipio, Enrique Reyes Córdova, explicó que esta fórmula es resultado del trabajo de diversas personas, entre las que se han combinado las investigaciones científicas, y sobre todo, una contribución de los productores agrícolas de la región, quienes han aportado su conocimiento y su experiencia en la elaboración de la fórmula que, por el momento, llaman Biofertilizante.

- Publicidad - HP1

Apuntó que esta solución es práctica en cualquier cultivo, incluso en las plantas de ornato, porque su fórmula es totalmente natural, sin ningún riesgo de contaminación, o perjudicial para la salud de las personas que pudieran estar cerca del sitio en donde se llegue a aplicar.

“Primero es una fermentación, luego una estabilización y posteriormente la emisión de elementos concentrados, todo de manera natural, sin la inclusión de elementos químicos que pudieran resultar dañinos para las personas”, explicó sobre el proceso de elaboración.

Destacó que de momento se están elaborando 100 mil litros del producto, mismo que se hacen llegar a los productores agrícolas, claro, no sin antes cumplir con algunos requisitos por demás sencillos, como comprobar la ubicación de la parcela de su propiedad.

Informó que están a la espera de algunas certificaciones, como las de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que regula productos y servicios, insumos para la salud, así como la vigilancia de factores ambientales y laborales que puedan afectar la salud.

Además del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria.

Sobre la posibilidad de patentar la fórmula, dijo que ésta ya es disposición del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pero que mientras tanto, seguirán con la elaboración del producto para hacerlo llegar a los agricultores de la región.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.