Inaugurará Sheinbaum Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez

La presidenta encabezará el acto esta tarde junto a Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, como parte de su gira por Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, *Claudia Sheinbaum Pardo, inaugurará esta tarde el **Centro Libre para las Mujeres* en Ciudad Juárez, en un acto protocolario que contará con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, *Maru Campos Galván, y del presidente municipal, **Cruz Pérez Cuéllar*, como parte de la gira de trabajo de la mandataria federal por la entidad.

De acuerdo con información de la Delegación de Bienestar en Chihuahua, el evento está programado para realizarse a las 18:00 horas, tiempo local, y forma parte de las actividades oficiales de Sheinbaum Pardo durante su visita al estado, que inició desde el viernes.

La presidenta comenzó su agenda en territorio chihuahuense con una visita a las *instalaciones militares de Santa Gertrudis, donde pernoctó, para posteriormente trasladarse este sábado al municipio de **Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. En esa región encabezó la entrega de tierras comunales a integrantes del **pueblo ódami, en la comunidad de **Santa Tulita, como parte del **Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara*.

Tras esa actividad, Sheinbaum Pardo se trasladó a Ciudad Juárez para cumplir con la inauguración del *Centro Libre para las Mujeres, ubicado sobre el **bulevar Manuel Talamás Camandari*, un espacio diseñado para brindar atención integral, orientación y acompañamiento a mujeres de la región fronteriza.

Autoridades federales informaron que este nuevo centro busca *fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad de género, así como la **prevención de la violencia contra las mujeres* y el acceso a servicios que impulsen su bienestar, autonomía y desarrollo personal y social.

La inauguración del Centro Libre para las Mujeres se inscribe en la estrategia del Gobierno federal para ampliar la red de espacios de atención especializada en zonas con alta demanda social, particularmente en municipios fronterizos como Ciudad Juárez, donde la atención a las mujeres ha sido una prioridad en la agenda pública.

