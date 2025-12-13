Inauguran segundo Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez con respaldo federal, estatal y municipal

Publicidad - LB2 -

El nuevo espacio se ubica en la zona suroriente y ofrecerá atención psicológica, jurídica y talleres, en un contexto de alta incidencia de violencia familiar

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, fue inaugurado el segundo Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez, un espacio diseñado para brindar atención integral a mujeres en situación de violencia y fortalecer su autonomía personal, económica y social.

El acto fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, así como funcionarias y funcionarios del gabinete federal y estatal vinculados a los programas sociales y de bienestar.

Durante su intervención, Hernández Mora informó que Ciudad Juárez contará con dos Centros Libres y que en todo el estado operan 17 espacios similares, resultado de una coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y los municipios, con financiamiento federal. Subrayó que el nuevo centro se localiza en una zona con altos índices de violencia familiar, donde las propias mujeres habían solicitado servicios de atención especializados.

“Este es el segundo Centro Libre que tendrá Ciudad Juárez. Son espacios donde las mujeres encuentran orientación psicológica, jurídica, capacitación y acompañamiento”, expresó la secretaria de las Mujeres.

El Centro Libre ofrecerá servicios de atención psicológica, asesoría legal, trabajo social y talleres comunitarios, además de fungir como punto de encuentro para mujeres interesadas en capacitación laboral, actividades culturales y redes de apoyo. Desde mayo, profesionistas ya brindan atención en el lugar, de acuerdo con lo informado durante el evento.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la creación de estos centros forma parte de una política integral para garantizar los derechos de las mujeres, junto con la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la Red de Tejedoras de la Patria, iniciativas orientadas a la difusión de derechos, el acompañamiento comunitario y la prevención de la violencia.

“No somos más, pero nunca más queremos ser menos”, afirmó la mandataria al referirse al significado de que una mujer encabece el Ejecutivo federal y al reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.

Como parte del evento, se entregaron reconocimientos a cinco mujeres de Ciudad Juárez integrantes de la Red de Tejedoras de la Patria, quienes participan de manera activa en labores comunitarias de apoyo y difusión de derechos. Posteriormente, se realizó el corte de listón y la develación de la placa inaugural del Centro Libre.

La apertura de este espacio se enmarca en una estrategia nacional que busca ampliar la cobertura de servicios de atención a mujeres, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad social, y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la violencia de género y promover la igualdad sustantiva.

