Inauguran salas de lactancia en el Centro Comunitario del Parque Central

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), inauguró dos salas de lactancia en el Centro Comunitario del Parque Central, en coordinación con el Club Rotario Juárez Real, con el propósito de ofrecer espacios seguros y dignos para la práctica de la lactancia materna.

Ciudad Juárez, Chih .- El acto fue encabezado por la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, y la presidenta del Club Rotario Juárez Real, Claudia Peralta Talamantes, quienes formalizaron un acuerdo de colaboración que permitirá habilitar más salas en distintos espacios del Gobierno del Estado.

“Quiero agradecer mucho la presencia del Club Rotario Juárez Real por su vocación de servicio hacia los juarenses. Seguridad alimentaria y nutrición comunitaria son temas que ya forman parte de nuestra política pública a través del programa NutriChihuahua”, expresó, Austria Galindo.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la firma del acuerdo de colaboración, el corte de listón inaugural y la entrega de reconocimientos a las y los integrantes del Club Rotario por su compromiso social.

