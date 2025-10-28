Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 28, 2025 | 15:33
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inauguran salas de lactancia en el Centro Comunitario del Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), inauguró dos salas de lactancia en el Centro Comunitario del Parque Central, en coordinación con el Club Rotario Juárez Real, con el propósito de ofrecer espacios seguros y dignos para la práctica de la lactancia materna.

    Ciudad Juárez, Chih .- El acto fue encabezado por la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, y la presidenta del Club Rotario Juárez Real, Claudia Peralta Talamantes, quienes formalizaron un acuerdo de colaboración que permitirá habilitar más salas en distintos espacios del Gobierno del Estado.

    “Quiero agradecer mucho la presencia del Club Rotario Juárez Real por su vocación de servicio hacia los juarenses. Seguridad alimentaria y nutrición comunitaria son temas que ya forman parte de nuestra política pública a través del programa NutriChihuahua”, expresó, Austria Galindo.

    - Publicidad - HP1

    Durante la ceremonia se llevó a cabo la firma del acuerdo de colaboración, el corte de listón inaugural y la entrega de reconocimientos a las y los integrantes del Club Rotario por su compromiso social.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 055 | Había una vez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Sigue estás recomendaciones para evitar fraudes en trámites del Repuve

    Se han detectado sitios y perfiles falsos que utilizan logos oficiales que ofrecen inscripción...
    Telón

    Proyectarán el clásico del terror Halloween este viernes en el MAHCH

    En el marco de los Ciclos de Cine de Terror, el Instituto para la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.