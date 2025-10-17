Inauguran Murales del Proyecto “Rutas por la Paz”

Publicidad - LB2 -

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el tejido social a través del arte, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), inauguró murales artísticos del proyecto “Rutas por la Paz”, en coordinación con la Unidos Planificamos el Agro A. C.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se realizó en las instalaciones del Club de Leones, y es resultado de la colaboración de más de dos años entre la dependencia estatal y la organización civil.

El programa “Rutas por la Paz” busca mejorar la calidad de vida y las habilidades de niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas de alta vulnerabilidad, al ofrecer la pintura como una herramienta de expresión, y una vía para descubrir y desarrollar sus talentos.

José Luis Torres, director operativo de Unidos Planificamos el Agro, señaló que este proyecto: “Es una alternativa de mucho color y emociones, que permite a los jóvenes desarrollar habilidades que no sabían que poseían, y canalizar su energía hacia actividades constructivas”.

La SDHyBC mantiene una colaboración estrecha con esta asociación, mediante el otorgamiento de un apoyo económico de 240 mil pesos, y un acompañamiento institucional constante en sus acciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común continuará con el impulso a proyectos culturales y comunitarios que promuevan la paz, la cohesión social y el desarrollo integral de la juventud chihuahuense.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la administración estatal, que reconoce el papel de las organizaciones civiles como aliadas fundamentales, para llevar los programas de desarrollo y bienestar a las comunidades que más lo requieren.

