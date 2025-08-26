Inauguran Maru y Cruz ampliación del Aeropuerto de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Gobernadora, destacó que este nuevo edificio fortalecerá la competitividad de esta frontera al ofrecer instalaciones modernas, funcionales y seguras para los pasajeros

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Gobernadora Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabezaron la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del Aeropuerto Internacional “Abraham González” de esta frontera.

El evento contó con la presencia de directivos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), empresa administradora de la estación aérea en esta ciudad.

Maru Campos, destacó que esta nueva infraestructura fortalecerá la competitividad de Ciudad Juárez al ofrecer instalaciones modernas, funcionales y seguras para los pasajeros, además de impulsar la atracción de inversiones y el turismo.

Al a ver uso de la palabra, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, subrayó el potencial de Ciudad Juárez, e hizo énfasis en las adecuaciones al aeropuerto con una inversión de 828 millones de pesos, con los que se edificaron 3 mil 800 metros cuadrados de infraestructura.

El director general de OMA, Ricardo Dueñas, acompañado por el director comercial del grupo, Álvaro Leite, destacó que la terminal cumple con estándares internacionales y está diseñada para responder a la creciente demanda de usuarios, mejorando la experiencia de viaje.

Además, anticipó que viene una nueva inversión por mil 200 millones de pesos, y que en breve se darán detalles.

