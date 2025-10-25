Inauguran la Tercera Gran Feria de la Vivienda en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Este sábado se llevó a cabo la Tercera Gran Feria de la Vivienda en el Estadio 8 de Diciembre, ubicado al suroriente de la ciudad, con la participación de los tres niveles de gobierno y la asistencia de cientos de familias interesadas en obtener asesoría, tramitar créditos y acceder a programas de vivienda social.

Ciudad Juárez, Chih .- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó el acto inaugural, acompañado por el delegado estatal del Infonavit en Chihuahua, Julio Fajardo; el director general de la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI), José Antonio Chávez; el gerente de crédito del Infonavit, Alejandro Tiscareño; la síndica municipal, Ana Carmen Estrada; la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales; y representantes de cámaras empresariales del sector.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para atender la alta demanda de vivienda en la frontera y ofrecer soluciones a las familias juarenses. “Lo mejor que podemos hacer para ir avanzando es estar bien coordinados con el gobierno del estado y con el gobierno federal”, expresó.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar informó que, como parte de un programa instruido por la presidenta de la República, se estarán cancelando alrededor de 600 hipotecas en Ciudad Juárez, lo que representa certidumbre para igual número de familias. Además, anunció el inicio de la construcción de las primeras 720 viviendas para el bienestar con apoyo del Infonavit, así como la próxima incorporación de más unidades a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dirigidas a personas que no cotizan en el instituto.

El alcalde recordó que el Gobierno Municipal adquirió un terreno de 5.4 hectáreas que fue donado al Infonavit para la edificación de este tipo de desarrollos habitacionales, y adelantó que se buscan más espacios para seguir impulsando proyectos de vivienda en la ciudad. “Así estamos buscando más terrenos para que la presidenta pueda invertir más dinero y se pueda construir más vivienda en Ciudad Juárez”, indicó.

Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales, señaló que esta tercera edición de la feria reunió más de 70 módulos de atención integrados por notarias públicas, desarrolladores, dependencias de gobierno e instituciones públicas. En ellos se ofrecieron servicios relacionados con trámites de vivienda, descuentos en el pago del predial y asesorías jurídicas, además de actividades recreativas como lucha libre y presentaciones musicales para amenizar la jornada.

El director de la COESVI, José Antonio Chávez, reconoció el esfuerzo de coordinación entre los tres niveles de gobierno y confirmó que las primeras obras de vivienda del bienestar ya se encuentran en marcha en los terrenos donados por el municipio. También adelantó que próximamente se iniciarán proyectos de la Conavi en predios proporcionados por el Gobierno del Estado.

El evento concluyó con el corte de listón y la apertura oficial de los módulos de atención. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar los servicios, informarse sobre los programas disponibles y continuar registrándose para acceder a una vivienda digna y segura

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.