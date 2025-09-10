Inauguran la Expo Wiretech en El Paso, Texas

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió este miércoles a la inauguración de la Expo Wiretech en la vecina ciudad El Paso, Texas, un evento especializado en promover el sector del procesamiento de cable y en la fabricación de arneses eléctricos.

Ciudad Juárez, Chih .- La exposición tiene como objetivo dar a los asistentes acceso directo a equipo, instrumentos, herramientas, materiales y suministros empleados en la producción, inspección y reparación de este tipo de componentes.

En el presidium estuvieron Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso; Mauricio Ibarra Ponce de León, Cónsul General de México en esa ciudad; Adriana Pulecio, titular de Desarrollo Económico de El Paso y Jesús Duarte, presidente de Expo Wiretech.

Durante su intervención, el alcalde Pérez Cuéllar destacó la importancia de trabajar como una sola región binacional para potenciar las oportunidades económicas.

“Nosotros como región nos vemos como socios y amigos y trabajar como equipo nos hará una región aún mejor. En 10 años esta región no será reconocida, porque será el centro del desarrollo económico, y el Gobierno de Juárez hará lo que esté en sus manos para seguir trabajando por mejorar y hacer equipo”, afirmó.

Jesús Duarte, presidente de la Expo, recordó que esta es la sexta edición del evento, pero la primera que se realiza en Estados Unidos, lo que permitirá a los expositores expandir sus negocios y ser más competitivos en el sur de ese país y en el norte de México.

Por su parte, el Cónsul General de México en El Paso, Mauricio Ibarra, subrayó que la muestra refleja la visión de los empresarios que apuestan por generar alianzas y sinergias en la industria manufacturera, elevando la cooperación en el sector bajo los más altos estándares de calidad.

En tanto, Adriana Pulecio, jefa de Desarrollo Económico de El Paso, resaltó que este tipo de esfuerzos son clave para impulsar el futuro de la economía regional.

“Es importante el trabajo en equipo, en El Paso tenemos una mirada a lo que el futuro nos depara en la economía”, expresó.

