octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 15:22
    Juárez / El Paso

    Inauguran la 14ª edición de la Expo MRO en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el acompañamiento del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la decimocuarta edición de la Expo MRO, en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- El evento tiene como objetivo ser un punto de encuentro para fortalecer el intercambio de conocimientos, la vinculación y la creación de alianzas estratégicas entre empresas, proveedores, especialistas y líderes del sector, fomentando la innovación, la competitividad y la integración tecnológica en la industria manufacturera.

    Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, destacó la importancia de respaldar plataformas que impulsen el crecimiento de la industria local y generen nuevas oportunidades de empleo, especialmente en un contexto de dinamismo económico para la frontera.

    Resaltó, que Ciudad Juárez concentra más del 68 por ciento de la economía formal del sector maquilador de exportación, siendo un punto clave para el desarrollo industrial del país.

    “Desde Juárez se exportan alrededor de 4 millones de dólares por hora, lo que refleja la fuerza económica y productiva de la ciudad, donde diariamente más de 3 mil 500 camiones de carga cruzan los puentes internacionales, fortaleciendo el intercambio comercial y el posicionamiento de México en los mercados globales”, señaló.

    En esta edición se sumaron más de 400 empresas de los sectores industriales, de servicios y tecnología, tanto a nivel local, nacional como internacional.

    Además de mostrar sus productos y oportunidades comerciales, los participantes compartieron conocimientos a través de un programa de conferencias magistrales sobre temas de actualidad como inteligencia artificial, sustentabilidad, automatización y perspectivas de desarrollo industrial.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

