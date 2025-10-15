Inauguran la 14ª edición de la Expo MRO en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Con el acompañamiento del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la decimocuarta edición de la Expo MRO, en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento tiene como objetivo ser un punto de encuentro para fortalecer el intercambio de conocimientos, la vinculación y la creación de alianzas estratégicas entre empresas, proveedores, especialistas y líderes del sector, fomentando la innovación, la competitividad y la integración tecnológica en la industria manufacturera.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, destacó la importancia de respaldar plataformas que impulsen el crecimiento de la industria local y generen nuevas oportunidades de empleo, especialmente en un contexto de dinamismo económico para la frontera.

- Publicidad - HP1

Resaltó, que Ciudad Juárez concentra más del 68 por ciento de la economía formal del sector maquilador de exportación, siendo un punto clave para el desarrollo industrial del país.

“Desde Juárez se exportan alrededor de 4 millones de dólares por hora, lo que refleja la fuerza económica y productiva de la ciudad, donde diariamente más de 3 mil 500 camiones de carga cruzan los puentes internacionales, fortaleciendo el intercambio comercial y el posicionamiento de México en los mercados globales”, señaló.

En esta edición se sumaron más de 400 empresas de los sectores industriales, de servicios y tecnología, tanto a nivel local, nacional como internacional.

Además de mostrar sus productos y oportunidades comerciales, los participantes compartieron conocimientos a través de un programa de conferencias magistrales sobre temas de actualidad como inteligencia artificial, sustentabilidad, automatización y perspectivas de desarrollo industrial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.