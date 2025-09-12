Inauguran exhibición de las esferas de Mata Ortíz en el centro de El Paso

Publicidad - LB2 -

Permanecerán expuestas en el Arts Festival Plaza hasta el 10 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y en colaboración con el Consulado General de México en El Paso, inauguró la exhibición “Esferas Monumentales de Mata Ortíz” en el Arts Festival Plaza, en el centro histórico de la ciudad texana.

La ceremonia fue encabezada por el titular de la dependencia estatal, Edibray Gómez Gallegos y por el cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, con la presencia de representantes del condado y de Destination El Paso, marca turística local norteamericana.

La exhibición presenta las esculturas monumentales tituladas “La Unión” y “Tres Hermanas”, creadas por los artesanos y ceramistas de la localidad de Mata Ortíz: Tati Eleno Ortíz, Diego Valles y Carla Martínez.

Ambas obras ya han sido exhibidas en Chicago, así como en la ciudad de Chihuahua.

Las esferas fueron realizadas a mano y están compuestas de fibra de vidrio y resina de poliéster ortoftálica; miden dos metros de altura y pesan aproximadamente 80 kilogramos.

“Invitamos a la gente de El Paso y alrededores a que venga a ver esta obra, para que conozcan la cultura paquimeita, la chihuahuense y mexicana. Estas dos esferas son símbolo de la unión de los estados y de las ciudades a través del arte”, comentó Gómez Gallegos.

Por su parte, el cónsul Ibarra Ponce de León expresó que con esta exhibición se celebra a las y los artesanos de Chihuahua, al llevar su talento y su legado artístico al corazón de El Paso.

“Estas obras no sólo embellecen el centro de la ciudad, también nos permiten compartir una muestra de la historia, la creatividad y la identidad de México, y al mismo tiempo estrechamos los lazos que unen a esta región”, dijo.

La exhibición permanecerá abierta hasta el 10 de octubre del presente año, en el marco de las festividades patrias y como parte del programa especial “Vivamos México”, en el que Chihuahua funge como estado invitado.

Los festejos centrales se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de El Paso, el sábado 13 de septiembre a partir de las 17:00 horas.

