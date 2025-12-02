Inaugura Maru Campos Centro Comunitario Parajes de San José en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Beneficiará a más de 15 mil habitantes con servicios sociales, talleres y comedor comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró este martes el Centro Comunitario Parajes de San José en Ciudad Juárez, un espacio rehabilitado para la convivencia y el fortalecimiento del tejido social, que beneficiará directamente a más de 15 mil habitantes del sector ubicado al suroriente de la ciudad.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal destacó que este centro es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Fundación Hogares, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), bajo un modelo de participación ciudadana y atención integral.

En su mensaje, Campos Galván subrayó que el nuevo centro ofrecerá diversos servicios comunitarios como atención social, actividades deportivas, talleres para todas las edades, programas de apoyo familiar, así como un comedor del programa NutriChihuahua, diseñado para mejorar la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.

“El Gobierno es para esto: para tener un MediChihuahua, para tener un Centro Comunitario, para tener alimentación. Son cosas que nos cambian la vida”, expresó la gobernadora, al reiterar su compromiso con los juarenses y afirmar que su administración ha respondido con hechos concretos, no con promesas.

La titular del Ejecutivo estatal agradeció a la comunidad por su confianza y exhortó a los vecinos a cuidar las instalaciones, para asegurar su mantenimiento y permitir que se multipliquen proyectos similares en otras zonas de Ciudad Juárez.

Por su parte, Madeleine Cortés, directora general de Fundación Hogares, explicó que la rehabilitación del inmueble fue posible gracias a un proceso de diseño comunitario en el que participaron vecinos del área, y destacó el respaldo del delegado del Infonavit en Chihuahua, Julio César Fajardo, en la articulación de esfuerzos institucionales.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que ya se tienen programadas actividades permanentes para la operación del centro, incluyendo talleres recreativos, culturales y educativos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Asimismo, José Antonio Chávez, director de la Comisión Estatal de Vivienda, indicó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de rescate de espacios públicos en zonas urbanas, con el objetivo de promover la reconstrucción del tejido social y ofrecer entornos seguros, accesibles y funcionales para las comunidades.

El Centro Comunitario Parajes de San José se suma a una serie de intervenciones urbanas promovidas por el Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, como parte de su agenda de desarrollo humano y atención territorial en zonas de alta densidad poblacional.

