Impulsan legisladores fortalecimiento del régimen fiscal para la frontera norte

Instalan grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para revisar y ampliar beneficios en zonas estratégicas como Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de consolidar los estímulos fiscales que favorecen la competitividad en la frontera norte, este martes fue instalado en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo sobre el Régimen Fiscal en Zonas Fronterizas y Polos de Desarrollo, una instancia legislativa que busca revisar, fortalecer y ampliar los beneficios fiscales para regiones clave del país, como Ciudad Juárez.

La instalación fue encabezada por el diputado Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y por el diputado Fernando Castro Trenti, coordinador de la mesa. Participaron también Alejandro Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, así como las diputadas y diputados Maite Vargas, Daniel Murguía y Armando Cabada, entre otros representantes de estados fronterizos.

Durante su intervención, Alejandro Pérez Cuéllar subrayó que es momento de establecer mecanismos que reconozcan la dimensión poblacional y económica de ciudades como Ciudad Juárez, cuya población —más de 1.6 millones de habitantes— supera a la de seis estados del país, pero que sigue enfrentando desigualdad presupuestaria y presiones adicionales como el alto flujo migratorio. “Es urgente dar mayor fuerza a las zonas fronterizas, porque son clave para el desarrollo nacional”, expresó.

A su vez, la diputada Maite Vargas destacó que el paquete de estímulos fiscales implementado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido extendido bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha representado un verdadero alivio para trabajadores, emprendedores y empresarios de la región. “Estos estímulos fortalecen a las empresas, incentivan la inversión y consolidan a la frontera como un motor nacional de desarrollo”, afirmó.

La legisladora también reconoció que el impacto de estos beneficios se amplifica cuando existe una gestión municipal eficaz, citando como ejemplo la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez, a quien atribuyó un papel activo en la atracción de inversiones extranjeras y en la promoción de la ciudad como un referente económico binacional.

Durante la sesión, los legisladores coincidieron en que es necesario revisar, actualizar y facilitar el acceso al régimen fiscal fronterizo, asegurando que los beneficios lleguen de forma efectiva a quienes sostienen el dinamismo económico de la región. También se planteó la importancia de simplificar los trámites y generar certeza jurídica para quienes operan bajo este esquema.

El grupo de trabajo tendrá como meta elaborar propuestas concretas que puedan traducirse en reformas legislativas o acuerdos institucionales para consolidar las zonas fronterizas como polos estratégicos de crecimiento, reconociendo su papel en la economía nacional y su potencial para atraer inversión, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional.

La iniciativa representa un nuevo paso para institucionalizar una política fiscal diferenciada para la frontera norte, en la que Ciudad Juárez se mantiene como uno de los casos emblemáticos por su relevancia demográfica, económica y geopolítica.

