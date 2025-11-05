Impulsan Gobierno del Estado y CODER proyectos estratégicos para mejorar calidad de vida en Juárez

Publicidad - LB2 -

Se abordaron temas clave como innovación, movilidad, salud pública y rescate de espacios urbanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de avanzar en proyectos estratégicos que generen un impacto directo en la calidad de vida de los juarenses, autoridades del Gobierno del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Consejo de Desarrollo Económico Regional (CODER), encabezado por Julián Pedroza Cervantes. El encuentro se realizó en la sala de juntas de la Oficina de la Gubernatura, en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón.

La reunión estuvo presidida por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura, y contó con la participación de Miguel Samaniego, director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), así como de otros funcionarios estatales vinculados al desarrollo regional.

Durante la sesión, se discutieron cuatro ejes prioritarios: el fortalecimiento del Distrito de Innovación de Ciudad Juárez, la mejora de la infraestructura y servicios del Hospital General Regional (HGR) No. 2 del IMSS, propuestas para la movilidad urbana y la optimización de espacios públicos destinados al uso comunitario.

Uno de los acuerdos clave fue avanzar en la coordinación con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo responsable de la gestión de predios federales. En particular, se buscará destrabar procesos relacionados con terrenos estratégicos en la zona conocida como El Galgódromo, con el propósito de destinarlos a proyectos de alto impacto para el desarrollo urbano y social.

Asimismo, se acordó dar seguimiento a iniciativas como la creación de Centros de Tecnología, espacios destinados a promover el emprendimiento, la formación técnica y la transferencia de conocimiento, alineados con la vocación industrial y de innovación de la ciudad.

En cuanto al tema de salud, se planteó mejorar las condiciones y equipamiento del HGR No. 2 del IMSS, uno de los centros hospitalarios más importantes del norte del estado, que atiende a una amplia población juarense y cuya infraestructura requiere atención urgente en varios rubros.

En materia de movilidad urbana, se destacaron propuestas orientadas a facilitar la conectividad de las zonas industriales con áreas habitacionales, así como la implementación de soluciones sostenibles para el transporte público y la recuperación de vialidades prioritarias.

Las partes coincidieron en que la colaboración entre el sector público y los organismos de desarrollo regional es fundamental para agilizar proyectos de infraestructura, innovación y bienestar social, con una visión de largo plazo que contemple el crecimiento ordenado de Ciudad Juárez.

Se prevé que en las próximas semanas continúen las mesas de trabajo, con la participación de instancias federales y municipales, para traducir estas líneas de acción en proyectos concretos y presupuestados, en beneficio de la población juarense.

