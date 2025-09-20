Impulsan el intercambio de ropa para proteger el medio ambiente

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de fomentar la reutilización de prendas y fortalecer a las emprendedoras locales, la Coordinación de Resiliencia llevó a cabo el evento “Resilientes y Cambalacheras”, realizado en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih .- La actividad reunió a mujeres de la comunidad que, además de intercambiar ropa en buen estado, tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir productos ofrecidos por diversas emprendedoras.

La encargada de despacho de la Coordinación de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, mencionó que el objetivo fue dar un doble beneficio: contribuir a la economía de las participantes y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de desechos textiles que llegan a la basura.

La dinámica consistió en que cada persona aportara cinco prendas en buen estado y una cuota simbólica, lo que les permitió intercambiar por piezas distintas. Quienes no llevaron ropa pudieron integrarse mediante una contribución económica, garantizando así que todas las interesadas pudieran participar.

El evento destacó por su carácter sustentable, ya que promueve la economía circular y alarga el ciclo de vida de las prendas. Al dar un nuevo uso a la ropa que ya no se utiliza, se evita que grandes cantidades terminen en los tiraderos de basura, con la consecuente contaminación ambiental.

Además del intercambio, las asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de mujeres emprendedoras que ofrecen artículos y servicios locales. Esto permitió generar una sinergia entre el consumo responsable, la solidaridad comunitaria y el impulso a la economía de las familias que dependen de estos pequeños negocios.

Hidalgo destacó que este tipo de iniciativas responden a la necesidad de replantear los hábitos de consumo y de reforzar la conciencia ciudadana sobre la importancia de reutilizar. La visión es integrar a la comunidad en acciones que beneficien al entorno, al tiempo que se abren espacios de apoyo a quienes buscan consolidar sus proyectos de venta.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el desarrollo de actividades que promuevan la participación social, fortalezcan el trabajo de las locatarias y contribuyan con la protección del medio ambiente.

