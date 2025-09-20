Impulsan el “Corredor de las Salsas” para celebrar la tradición y el sabor juarense

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y su Programa de Intervención Comunitaria, llevó a cabo en el Parque Central el Concurso “Corredor de las Salsas 2025”, un evento gastronómico-cultural que reunió a vecinos de todas las zonas de la ciudad para celebrar las Fiestas Patrias.

Ciudad Juárez, Chih .- Un total de 115 salsas inscritas fueron evaluadas por siete jueces calificadores, mientras que el público también participó votando por sus tres favoritas. Esta dinámica permitió reconocer el talento local, la diversidad de sabores y las tradiciones que fortalecen la identidad fronteriza.

La ganadora fue María del Rosario Flores, quien compartió que su incursión en la cocina es reciente, y que gracias a los talleres y clases impartidos por la SDHyBC, ha tenido la oportunidad de adquirir nuevas habilidades.

Los ganadores del concurso recibieron medallas y el resto de los concursantes obtuvieron reconocimientos simbólicos por su participación, con el fin de resaltar el carácter inclusivo del evento.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar actividades que promuevan la convivencia, el respeto por las tradiciones y el fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez.

