Impulsa SSPE convenio con CONALEP para reforzar la seguridad y prevención escolar en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El acuerdo incluye vigilancia tecnológica, apoyo socioemocional y formación juvenil dentro del programa “Siempre Presentes”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y mejorar la seguridad en entornos escolares, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) firmó un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), enfocado inicialmente en el plantel CONALEP II de Ciudad Juárez. Este acuerdo busca generar condiciones más seguras para el desarrollo integral de las y los estudiantes, a través de acciones conjuntas entre autoridades educativas y de seguridad.

El convenio permitirá la integración de las cámaras de vigilancia del plantel a la Plataforma Centinela, lo que mejorará la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de emergencia. También se contempla el fortalecimiento de la vigilancia perimetral y la creación de redes estudiantiles de prevención, junto con mecanismos escolares para la atención de conductas de riesgo y un enfoque en el acompañamiento emocional de los jóvenes.

- Publicidad - HP1

Como parte central del acuerdo, se implementará el programa “Siempre Presentes”, que opera bajo un modelo de cuatro fases: intervención inicial con personal especializado, realización de diagnósticos y tamizajes, formación en habilidades para la vida y trabajo en equipo, así como la identificación de liderazgos positivos dentro de la comunidad estudiantil. Estos liderazgos serán clave en la promoción de entornos sanos dentro de la escuela y sus contextos familiares y sociales.

Durante el acto de firma, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, señaló que “apostar por la juventud es apostar por un futuro seguro”. Destacó que este esfuerzo responde a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de prevenir el “dolor evitable”, mediante acciones que incidan desde el presente en la reducción de factores de riesgo.

El acuerdo también contempla la instalación de un Centro de Desarrollo Humano dentro del plantel, que trabajará en temas de salud mental, bienestar socioemocional y acompañamiento vocacional, brindando herramientas para que las y los estudiantes construyan sus proyectos de vida con bases sólidas.

Al evento asistieron autoridades educativas, docentes y aproximadamente 500 alumnos de tercero y quinto semestre, quienes fueron testigos de la firma del convenio y recibieron información sobre el alcance del programa. La SSPE subrayó que este tipo de colaboraciones son clave para transformar la manera en que se aborda la seguridad desde una perspectiva preventiva y comunitaria.

Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que busca replicarse en otros planteles de nivel medio superior en el estado, con la finalidad de generar entornos educativos más seguros, conscientes y resilientes. Según la SSPE, trabajar directamente con juventudes permite anticipar escenarios de riesgo y consolidar redes de apoyo desde la base escolar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.