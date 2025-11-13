Impulsa Partido Verde mesa de diálogo “Mujeres Creativas” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Reúne el PVEM a mujeres líderes en foro que visibiliza su papel en la transformación social y comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ejercicio que buscó visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo social y comunitario de la frontera, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Delegación Ciudad Juárez, llevó a cabo la mesa de diálogo “Mujeres Creativas: ingenio ante adversidades”, el pasado 12 de noviembre en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF).

El evento reunió a un grupo diverso de asistentes y fue encabezado por Alex Pérez Escalante, dirigente local del Verde, quien subrayó el compromiso del partido con la equidad de género desde una visión participativa y corresponsable:

“Desde el Partido Verde no hablamos de abrir espacios para las mujeres, hablamos de construir espacios junto con ellas”.

La mesa contó con la participación de cuatro ponentes destacadas, provenientes de distintos sectores de la sociedad juarense. Entre ellas, Blanca Verónica Palafox Sandoval y Elena Elizabeth Valdés Solar, ambas reconocidas por su compromiso con causas sociales y comunitarias.

Participó también Andrea Reyes Rodríguez, ciclista de montaña, cuyo testimonio inspiró a las y los asistentes al relatar cómo el deporte le permitió superar barreras y convertirse en referente de esfuerzo y constancia. A ella se sumó Jaqueline Murillo Salazar, activista social, docente y promotora de paz, quien ha enfocado su labor en la transformación de entornos desde la educación y el diálogo comunitario.

El foro se transformó en un espacio de reflexión, reconocimiento y motivación, donde las panelistas compartieron experiencias sobre los retos enfrentados por las mujeres creativas en distintos ámbitos, desde la vida académica hasta el activismo y el emprendimiento sustentable.

Al cierre del evento, Alex Pérez entregó reconocimientos a las participantes y destacó que el foro forma parte de una serie de actividades que el partido planea continuar impulsando, con el objetivo de fortalecer la presencia y participación femenina en espacios de decisión, cultura, deporte y desarrollo económico.

“Queremos más mujeres diseñando políticas públicas, más mujeres liderando empresas sustentables, transformando comunidades y ganando en los deportes. Es tiempo de mujeres”, concluyó el dirigente del Verde.

Con eventos como este, el PVEM refuerza su estrategia de vinculación social en Ciudad Juárez, con enfoque en la inclusión, el empoderamiento y la construcción de entornos más justos y participativos.

