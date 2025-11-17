Impulsa Municipio proyectos culturales, deportivos y turísticos con apoyo empresarial: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El alcalde destaca avances en el Museo Juan Gabriel y reconoce el impacto de los programas federales en la economía local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró este lunes el compromiso del Gobierno Municipal para seguir impulsando proyectos culturales, deportivos y turísticos que fortalezcan la identidad de Ciudad Juárez y contribuyan al desarrollo económico de la región. En rueda de prensa, el edil subrayó la importancia de incrementar la participación del sector empresarial como aliado estratégico en estas iniciativas.

Pérez Cuéllar señaló que las dependencias municipales involucradas han trabajado en generar condiciones para que empresas locales se sumen activamente al diseño y ejecución de actividades que promuevan a Juárez como un destino atractivo, tanto para visitantes como para sus propios habitantes. “La cultura, el deporte y el turismo son pilares que no solo enriquecen nuestra ciudad, sino que también abren nuevas oportunidades económicas”, afirmó.

Uno de los casos emblemáticos mencionados fue el avance en el Museo Juan Gabriel, proyecto que ha despertado gran interés en la comunidad y que, según explicó, avanza con el respaldo institucional, pero requiere también del involucramiento del sector privado para consolidarse como un atractivo turístico de alcance nacional e internacional.

“Queremos que este tipo de proyectos no dependan solo del esfuerzo del Municipio. Con la participación empresarial podemos lograr mucho más y potenciar el turismo en Juárez”, comentó el alcalde.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Desarrollo Económico mantiene en análisis diversos proyectos de inversión que se planean implementar durante el próximo año, los cuales tienen como objetivo mejorar la infraestructura cultural, turística y deportiva, generando espacios que fomenten el talento local y atraigan visitantes a la frontera.

En otro tema, el edil juarense reconoció el impacto positivo de los apoyos de Bienestar del Gobierno de México, los cuales benefician a miles de familias en la ciudad, especialmente adultos mayores. Señaló que además de ser un respaldo directo a quienes más lo necesitan, estas transferencias generan una importante derrama económica al ser gastadas en comercios locales.

A nombre de los beneficiarios, Pérez Cuéllar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por continuar con esta política social que, dijo, no solo atiende necesidades básicas, sino que también contribuye al dinamismo económico de las colonias juarenses.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando con una visión integral de desarrollo, donde el impulso a la cultura, el deporte y el turismo sea acompañado por alianzas con la iniciativa privada y el respaldo de los distintos niveles de gobierno, en favor del bienestar colectivo y el fortalecimiento de la economía local.

