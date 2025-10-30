Impulsa Municipio la vinculación empresarial

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre empresas tractoras y micro, pequeñas y medianas empresas locales, este día se llevó a cabo la Cuarta Ronda de Proveeduría Industrial 2025, organizada por la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio y con sede en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA).

Ciudad Juárez, Chih .- El evento reunió a 10 empresas maquiladoras y 115 proveedores juarenses, con el propósito de impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo de negocios con impacto económico local y regional.

En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, inauguró la jornada destacando la importancia de generar mecanismos que fortalezcan la proveeduría regional y consoliden a Ciudad Juárez como un punto clave en la cadena productiva nacional.

“Juárez tiene una gran capacidad competitiva, pero el reto es lograr que esa fuerza industrial se traduzca en oportunidades para los proveedores locales. Lo que buscamos es capacitación, vinculación y herramientas reales que permitan concretar negocios”, señaló Ortiz Orpinel.

Durante su intervención, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, destacó que este ejercicio de vinculación empresarial forma parte de una política pública que fomenta la inversión, la productividad y la sostenibilidad, fortaleciendo las cadenas de valor entre la industria manufacturera y las MiPyMEs locales.

“Las rondas de negocios son una estrategia efectiva para conectar la capacidad productiva de Juárez con las necesidades de las grandes empresas. Esto construye un ecosistema industrial más fuerte, competitivo y resiliente”, afirmó.

Por su parte, el doctor Ernesto Urquidi, director del Centro de Competitividad Chihuahua, resaltó el esfuerzo conjunto entre el sector público, privado y académico, reconociendo el apoyo constante del alcalde Cruz Pérez Cuéllar al sector empresarial.

“Estas rondas han demostrado resultados reales. En la tercera edición se concretaron más de 20 acuerdos comerciales. Hoy seguimos avanzando para que la proveeduría local crezca, genere empleos y deje una derrama económica directa en nuestra ciudad”, indicó Urquidi.

La jornada incluyó una conferencia magistral sobre negociación y liderazgo empresarial, sesiones de networking estructurado y reuniones entre proveedores y empresas tractoras, que buscan impulsar un modelo de crecimiento económico con visión global y talento local.

Con esta cuarta edición, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el desarrollo económico y empresarial de Ciudad Juárez, promoviendo la formación, certificación y vinculación de proveedores locales que fortalezcan la economía regional y generen más oportunidades para las familias juarenses.

