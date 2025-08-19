Impulsa ICHEA la educación en Ciudad Juárez con jornada de acreditación

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) ha dado inicio a la segunda semana de la Jornada de Acreditación de Primaria y Secundaria en Ciudad Juárez. Este evento se llevará a cabo en la Plaza de Armas desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con el objetivo de brindar a los adultos la oportunidad de obtener su certificado oficial de estudios.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Mario Eberto Javalera Lino, director general del ICHEA, destacó que esta segunda jornada se realiza en respuesta a la buena aceptación que tuvo la primera edición. En la primera jornada, se registraron 431 interesados en obtener su certificado, lo que refleja el interés de la población en mejorar su educación y oportunidades laborales.

Durante la jornada, se ofrece seguimiento a las personas que presentaron exámenes, asegurando que se les notifique si acreditaron sus estudios y se les emita su certificado correspondiente. En caso de que falte alguna materia, se proporciona material de estudio y asesoría para que puedan presentar sus exámenes nuevamente y así lograr su acreditación.

- Publicidad - HP1

En la primera jornada, 62 personas concluyeron sus estudios de Secundaria y 38 de Primaria, y se espera que en próximas fechas puedan recibir su certificado de estudios. Esto representa un avance significativo en la educación de adultos en la región, contribuyendo a la reducción del rezago educativo.

El ICHEA invita a todas las personas mayores de 15 años que no cuenten con la acreditación de sus estudios de Primaria y Secundaria a participar en esta jornada. Además de la atención en los módulos de la Plaza de Armas, se están realizando visitas a colonias y comunidades para acercar este servicio a más personas.

Las oficinas del ICHEA están ubicadas en las colonias Fovissste e Infonavit Oasis, así como en Zaragoza Distrito Bravo, donde los interesados pueden acudir para obtener más información y apoyo en su proceso educativo. Javalera Lino concluyó enfatizando el compromiso del ICHEA para contribuir a la disminución del rezago educativo en el estado y el país, destacando la importancia de la alfabetización y la educación continua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.