Impulsa Gobierno del Estado capacitación en elaboración de productos lácteos en El Granjero

Más de 25 personas participaron en el taller para fomentar el autoempleo y el desarrollo productivo en comunidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento local y brindar herramientas productivas a mujeres y familias, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), llevó a cabo un taller especializado en la elaboración de yogur, queso fresco y panela en el Centro Comunitario de la colonia El Granjero, ubicado en el suroriente de Ciudad Juárez.

La actividad forma parte del programa estatal de Apoyos para Eventos de Capacitación, Talleres y Asistencia Técnica para Mujeres, el cual busca fomentar el autoempleo y la generación de ingresos mediante la transformación de productos agroalimentarios. En esta edición participaron más de 25 asistentes, quienes durante una jornada completa aprendieron tanto teoría como práctica en la producción de lácteos artesanales.

Miguel Núñez Nava, enlace regional de la SDR, explicó que la capacitación no solo está orientada al aprendizaje técnico, sino que también impulsa la posibilidad de iniciar un proyecto productivo con valor agregado. “La idea es que quienes asistan puedan generar ingresos mediante la venta de estos productos o destinarlos para el autoconsumo familiar, fortaleciendo así su economía”, detalló.

Además, Núñez indicó que aquellas personas que decidan dar el siguiente paso hacia la producción comercial pueden acceder a los Programas de Valor Agregado de la Secretaría, los cuales ofrecen apoyos para adquirir herramientas, equipo o insumos que les permitan profesionalizar su actividad y ampliar su capacidad productiva.

El taller se desarrolló de 9:00 a 16:00 horas, tiempo en el que las y los asistentes recibieron formación integral sobre técnicas de procesamiento, higiene, conservación y empaque de productos lácteos. La experiencia también incluyó el uso de utensilios básicos y materiales didácticos proporcionados por la SDR, con una inversión de 25 mil pesos para cubrir a los capacitadores e insumos.

La realización de estas actividades fue posible gracias a la coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), lo que permitió utilizar el espacio del centro comunitario estatal y facilitar el acceso a mujeres y personas interesadas en aprender oficios productivos sin necesidad de salir de su entorno cercano.

El Gobierno del Estado reiteró que este tipo de talleres continuarán en otras colonias y comunidades rurales de la región, por lo que se invita a quienes estén interesadas o interesados en aprender o emprender, a mantenerse atentos a las convocatorias y aprovechar estas herramientas gratuitas que fomentan la autonomía económica y el desarrollo local.

