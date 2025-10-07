Impulsa el Centro Comunitario 15 de Enero el boxeo juvenil

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo el pasado domingo las preeliminatorias de boxeo en el Centro Comunitario 15 de Enero, con la participación de más de 25 jóvenes juarenses.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la clausura del evento, la titular de la dependencia, Austria Galindo, enfatizó el enfoque social que tienen estas actividades en los centros comunitarios, principalmente las dirigidas a las juventudes, ya que contribuyen a alejarlos de conductas delictivas o situaciones de riesgo.

Entre los resultados de la competencia, en la rama varonil, Mario Casas se impuso ante Brayan Talavera, Bayron Román venció a Emilio Cereceres y Marco Estrada hizo lo propio contra José Prieto.

Asimismo, el campeón Max Rangel defendió su invicto en combate frente a Jesús Cruz, mientras que, en la categoría femenil, Alexa López mostró su poderío al vencer a Alejandra Hernández.

Las y los deportistas tienen ahora la mira puesta en las semifinales, programadas para el próximo 15 de noviembre de 2025 en el Parque Central, donde buscarán su pase a la gran final.

El evento contó con la asistencia de más de 300 personas, quienes se sumaron al impulso de estos talentos locales, para contribuir con los fondos recaudados para fortalecer la formación deportiva.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener una administración cercana y humanista, que genera oportunidades para el desarrollo integral de las juventudes juarenses, promoviendo el deporte como un camino para construir comunidades más fuertes y seguras.

