    septiembre 30, 2025 | 16:17
    Impulsa Desarrollo Rural proyectos para aprovechar frutos no comerciales

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante los últimos ciclos agrícolas, la Dirección de Desarrollo Rural ha identificado un importante desperdicio de frutas, indicó el titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Aunque estos productos no cumplen con los estándares para su comercialización, son perfectamente aprovechables mediante otros procesos”, expresó el funcionario.

    Dijo que un ejemplo destacado es el caso del melón en la comunidad de Samalayuca, en donde dos mujeres emprendedoras se acercaron al personal técnico de la dependencia en busca de orientación para transformar esta fruta descartada en productos con valor agregado.

    “En estos casos se pueden hacer mermeladas, conservas en almíbar y fruta cristalizada que también les va a producir una ganancia económica”, señaló.

    Reyes Córdova subrayó la importancia de atender estas iniciativas provenientes del medio rural, ya que permiten dar un nuevo uso a materias primas que de otro modo se desperdiciarían.

    “La dependencia brindará acompañamiento técnico durante todo el proceso, desde la elaboración de las conservas hasta su comercialización, promoviendo así el desarrollo integral de este tipo de proyectos productivos”, agregó.

