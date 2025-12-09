Impulsa Desarrollo Rural proyecto de compostaje en Mercado de Abastos de Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan aprovechar residuos orgánicos para producir composta en el relleno sanitario municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de avanzar en la gestión sustentable de residuos orgánicos en Ciudad Juárez, la Dirección de Desarrollo Rural sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo de Administración del Mercado de Abastos, en la que se presentaron los avances técnicos del proyecto de compostaje que busca transformar los desechos generados diariamente en este centro de abasto en composta utilizable para actividades agrícolas o de jardinería.

Durante el encuentro, realizado este martes 9 de diciembre, el equipo técnico a cargo del proyecto expuso el resumen ejecutivo y detalló las pruebas que actualmente se están llevando a cabo para definir el método óptimo de producción de composta. Estas pruebas incluyen el análisis de diferentes tipos de aditivos a base de microorganismos para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, informó que los integrantes del Consejo del Mercado plantearon inquietudes relacionadas con los volúmenes diarios de residuos orgánicos generados, lo que permitirá establecer con mayor precisión la capacidad que deberá tener el sistema de compostaje. “Se está evaluando la factibilidad del proyecto con base en datos reales del mercado y en condiciones específicas del entorno local”, señaló.

Uno de los aspectos destacados fue la posibilidad de utilizar espacios dentro del relleno sanitario municipal para realizar pruebas piloto. Esta opción permitiría contar con un lugar controlado y con infraestructura disponible para validar el proceso en condiciones reales, además de reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del proyecto.

En la reunión participaron también regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, entre ellos Mayra Karina Castillo Tapia, José Mauricio Padilla y Antonio Domínguez Alderete. Por parte del Mercado de Abastos asistieron representantes como Marcos Javier Martínez Hernández, José Martínez Canales y Jorge Alberto De Luna Villa, quienes expresaron su disposición para colaborar en la implementación de este modelo de aprovechamiento de residuos.

Este proyecto representa una iniciativa clave en la búsqueda de soluciones sostenibles a la problemática de residuos sólidos urbanos en Juárez, particularmente los orgánicos, que constituyen una parte significativa del total generado en mercados y centros de distribución. De consolidarse, el esquema de compostaje no solo contribuiría a reducir la carga del relleno sanitario, sino también a fomentar prácticas agrícolas regenerativas y ambientalmente responsables en el municipio.

