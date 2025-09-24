Movil - LB1 -
    Impulsa Ciudad Juárez llegada de laboratorio de semiconductores

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La ciudad fronteriza será el epicentro de este espacio para el desarrollo de talento especializado valuado en 1.2 mdd.

    Ciudad Juarez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), impulsa la llegada de un laboratorio de semiconductores a Ciudad Juárez, donado por Infineon Technologies y valuado en alrededor de 1.2 millones de dólares (mdd).

    Este proyecto, realizado en coordinación con el Gobierno Federal, la Iberoamerican Technology Foundation (ITF) y Santander Universidades, fortalecerá la infraestructura educativa y tecnológica del sector en la región.

    Ariel Abam, de Infineon Technologies México, explicó que el laboratorio contará con líneas completas de ensamblaje, prueba y empaque (ATP).

    Será uno de cinco a nivel nacional, y consolidará a Ciudad Juárez como un centro clave de formación de talento especializado, con aulas, plataformas digitales y programas de capacitación para docentes y personal operativo.

    Este laboratorio de última tecnología se integra a la Ruta de Semiconductores, estrategia de la gobernadora Maru Campos que aprovecha las ventajas de la frontera y fortalece la cadena de suministro con Arizona y Texas.

    En seguimiento a esto, la SIDE ha impulsado la capacitación internacional de docentes y estudiantes en este rubro, así como en electromovilidad y automatización, con programas en Texas y Taiwán.

    En Ciudad Juárez, el clúster taiwanés, formado por empresas como Pegatron, Wistron, Wywynn, Foxconn e Inventec, participa en la producción de servidores de última generación para inteligencia artificial, que incluye la mitad de los utilizados por compañías globales como Amazon, Meta, Microsoft y Google.

    Se estima que esta donación beneficiará directamente a más de 7 mil estudiantes de carreras STEM; esto representa un reconocimiento de la industria al compromiso de Chihuahua con el sector de semiconductores, fortalece las capacidades actuales y fomenta la formación de talento especializado.

    Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de reforzar alianzas estratégicas y consolidar a Ciudad Juárez como un referente de la industria inteligente.

