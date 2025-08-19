Implementará Juárez modelo de atención integral a personas en movilidad de la Alianza Américas

Publicidad - LB2 -

El Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), coordinado por la Secretaría General de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población (COESPO), recibirá el próximo martes 23 de septiembre la visita de la red de liderazgo norteamericana Alianza Américas, con el objetivo de conocer de cerca las dinámicas de los flujos migratorios actuales y las condiciones de las personas en movilidad en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Enrique Serrano Escobar, coordinador del COESPO, explicó que el propósito de la visita es conocer de manera directa el modelo de atención interinstitucional que desarrolla el CAIM, mostrar los cambios en el comportamiento migratorio, compartir estadísticas sobre la población flotante y dar a conocer los servicios que ofrece el Gobierno del Estado a las personas en condición de movilidad.

Serrano señaló que la red Alianza Américas conocerá los desafíos y aciertos de las iniciativas implementadas en materia migratoria, con especial énfasis en la garantía de los derechos humanos de las personas en tránsito, quienes retornan o deciden establecerse temporalmente en la ciudad, considerando los cambios en la política migratoria desde la entrada de la actual administración en Estados Unidos.

La visita contará con la participación de una delegación de 14 personas, integrada por oficiales electos, líderes de fe y representantes de organizaciones filantrópicas de Chicago, acompañados por un intérprete bilingüe.

Actualmente, el CAIM brinda atención diaria a más de 60 personas, quienes reciben orientación jurídica, laboral y de salud, alimentación, alojamiento, apoyo en identidad, repatriación, traslados y apoyos en especie, contribuyendo a mejorar sus condiciones inmediatas de vida.

