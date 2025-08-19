Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 19, 2025 | 17:14
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Implementará Juárez modelo de atención integral a personas en movilidad de la Alianza Américas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), coordinado por la Secretaría General de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población (COESPO), recibirá el próximo martes 23 de septiembre la visita de la red de liderazgo norteamericana Alianza Américas, con el objetivo de conocer de cerca las dinámicas de los flujos migratorios actuales y las condiciones de las personas en movilidad en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- Enrique Serrano Escobar, coordinador del COESPO, explicó que el propósito de la visita es conocer de manera directa el modelo de atención interinstitucional que desarrolla el CAIM, mostrar los cambios en el comportamiento migratorio, compartir estadísticas sobre la población flotante y dar a conocer los servicios que ofrece el Gobierno del Estado a las personas en condición de movilidad.

    Serrano señaló que la red Alianza Américas conocerá los desafíos y aciertos de las iniciativas implementadas en materia migratoria, con especial énfasis en la garantía de los derechos humanos de las personas en tránsito, quienes retornan o deciden establecerse temporalmente en la ciudad, considerando los cambios en la política migratoria desde la entrada de la actual administración en Estados Unidos.

    - Publicidad - HP1

    La visita contará con la participación de una delegación de 14 personas, integrada por oficiales electos, líderes de fe y representantes de organizaciones filantrópicas de Chicago, acompañados por un intérprete bilingüe.

    Actualmente, el CAIM brinda atención diaria a más de 60 personas, quienes reciben orientación jurídica, laboral y de salud, alimentación, alojamiento, apoyo en identidad, repatriación, traslados y apoyos en especie, contribuyendo a mejorar sus condiciones inmediatas de vida.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Parral

    Defrauda Grupo Financiero Pacheco con 300 mdp a mil 600 socios en Parral

    Todo quedó al descubierto cuando este martes, alrededor de 20 inversores se congregaron entorno...
    Estado

    Inicia distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua

    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en colaboración con Servicios Educativos del Estado...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.