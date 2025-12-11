Implementan operativo navideño con 500 elementos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Despliegan fuerzas federales, estatales y municipales para reforzar la seguridad durante la temporada decembrina.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes durante las fiestas decembrinas, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha un operativo especial de seguridad en Ciudad Juárez.

El despliegue incluye a 500 elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales, además de 200 vehículos y una aeronave.

- Publicidad - HP1

El anuncio fue encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó que el operativo busca generar un entorno de tranquilidad para que la ciudadanía pueda realizar sus compras y actividades de temporada sin contratiempos.

“Vamos a reforzar la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, Seguridad Estatal y Seguridad Pública Municipal, para ir a aquellos lugares en los que pueda haber mayor riesgo”, detalló el edil juarense.

La estrategia contempla una cobertura especial en zonas de alta concentración de personas, como centros comerciales, corredores comerciales, bancos y áreas con alta movilidad vehicular.

Se busca con ello no solo inhibir la comisión de delitos, sino también brindar atención inmediata en caso de emergencias o percances durante las celebraciones.

Durante el arranque oficial del operativo estuvieron presentes mandos militares y policiacos, incluyendo al General de la Quinta Zona Militar y al Secretario de Seguridad Pública Municipal, quienes reiteraron la coordinación interinstitucional como una de las fortalezas del dispositivo.

Este tipo de operativos se han vuelto una práctica común en temporada navideña en Ciudad Juárez, una ciudad donde, históricamente, los índices delictivos tienden a incrementarse en diciembre, particularmente en robos a comercio, asaltos y accidentes viales.

La estrategia de prevención busca revertir esa tendencia a través de la disuasión y la vigilancia constante.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con el operativo, reportando cualquier actividad sospechosa y respetando las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Aunque no se dieron a conocer cifras comparativas con años anteriores, se espera que este despliegue tenga un impacto positivo en la percepción de seguridad durante las celebraciones navideñas y de fin de año.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.