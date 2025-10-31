Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 31, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 31, 2025 | 10:18
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Implementan operativo especial en panteones por el Día de Muertos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El director de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, informó que se ha puesto en marcha un operativo especial en los tres panteones municipales para garantizar la seguridad de las familias juarenses durante la celebración del Día de Muertos.

     

    Ciudad Juárez, Chih .– El operativo contará con la presencia de unidades del Departamento de Bomberos y de Rescate Municipal, así como recorridos intermitentes de inspectores para atender cualquier eventualidad.

    - Publicidad - HP1

    En total, 30 elementos participarán en los trabajos de vigilancia desde este viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, con horarios extendidos durante el fin de semana, explicó el funcionario.

    Rodríguez reiteró que las dependencias municipales, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación de Seguridad Vial, trabajarán de manera coordinada para brindar certeza, tranquilidad y atención oportuna a las y los ciudadanos que acudan a los cementerios.

    El director de Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones oficiales para disfrutar de esta conmemoración tradicional de manera segura y ordenada.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    ALVIN Y EL CURA 01 | EN VIVO

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Becas SECIHTI: Bienes Nacionales y Deberes de los Estudiantes Becarios

    Las becas de posgrado que apoya la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación...
    Plumas

    Tensiones en Oriente

    Cumbre, circo y carga nuclear Mientras Trump y Xi se estrechan las manos en Busan,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.