octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 22:42
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Implementan desvío temporal en la Clouthier por reparación de hundimiento

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Desde este momento y hasta el 2 de noviembre, se estará desviando el tráfico de las 07:00 a las 19:00 horas sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en un sentido de poniente a oriente, debido a la reparación de un hundimiento que se registró en el cruce con la calle Jalisco.

    Ciudad Juárez, Chih .- La desviación se dirigirá hacia la calle Miguel Hidalgo para posteriormente tomar la calle Michoacán y reincorporarse nuevamente a la avenida Manuel J. Clouthier. Por lo anterior, Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a:

    • Planificar sus recorridos con anticipación
    • Respetar los señalamientos viales
    • Conducir con precaución

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

