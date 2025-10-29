Implementan desvío temporal en la Clouthier por reparación de hundimiento

Desde este momento y hasta el 2 de noviembre, se estará desviando el tráfico de las 07:00 a las 19:00 horas sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en un sentido de poniente a oriente, debido a la reparación de un hundimiento que se registró en el cruce con la calle Jalisco.
Ciudad Juárez, Chih .- La desviación se dirigirá hacia la calle Miguel Hidalgo para posteriormente tomar la calle Michoacán y reincorporarse nuevamente a la avenida Manuel J. Clouthier. Por lo anterior, Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a:
- Planificar sus recorridos con anticipación
- Respetar los señalamientos viales
- Conducir con precaución
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.