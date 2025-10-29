Implementan desvío temporal en la Clouthier por reparación de hundimiento

Publicidad - LB2 -

Desde este momento y hasta el 2 de noviembre, se estará desviando el tráfico de las 07:00 a las 19:00 horas sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en un sentido de poniente a oriente, debido a la reparación de un hundimiento que se registró en el cruce con la calle Jalisco.

Ciudad Juárez, Chih .- La desviación se dirigirá hacia la calle Miguel Hidalgo para posteriormente tomar la calle Michoacán y reincorporarse nuevamente a la avenida Manuel J. Clouthier. Por lo anterior, Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a:

Planificar sus recorridos con anticipación

Respetar los señalamientos viales

Conducir con precaución

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

- Publicidad - HP1

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.