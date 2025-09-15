Implementa SSPM operativo por el “Grito de Independencia”

Publicidad - LB2 -

La dependencia exhorta a la ciudadanía a participar en estas fiestas patrias de manera ordenada y respetando las normas de convivencia social, evitando el consumo excesivo de alcohol, portación de objetos peligrosos o cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de otras personas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que con motivo de la conmemoración del 215 aniversario del “Grito de Independencia” se implementará un operativo especial de seguridad para salvaguardar la integridad de las familias que asistan a los festejos patrios.

El despliegue dará inicio desde las 14:00 horas del 15 de septiembre y permanecerá hasta concluir las actividades festivas correspondientes a la ceremonia protocolaria, por lo que se reanudará desde temprana hora del día 16 de septiembre, donde se contará con el despliegue de Centros de Mando Móvil, módulos de información, vigilancia pedestre y radio patrullas, además de módulos de niños extraviados.

Asimismo, se invita a la población a reportar cualquier incidente o situación de riesgo al número de emergencia 911 o a los diferentes números comunitarios de los diferentes distritos policiales.

