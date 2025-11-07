Implementa Síndica Ana Carmen Estrada nivelación salarial con enfoque de género en Juárez

Publicidad - LB2 -

La medida forma parte del proceso de modernización institucional en la Sindicatura Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de una estrategia para transformar la administración pública con base en principios de equidad, la Síndica Municipal Ana Carmen Estrada García consolidó durante su primer año de gestión un proceso de nivelación salarial con enfoque de género al interior de la Sindicatura de Juárez. Esta medida garantiza que mujeres y hombres con funciones equivalentes reciban una remuneración justa, sin brechas de desigualdad.

“La equidad empieza en casa”, sostuvo la funcionaria, quien ha promovido una visión en la que la transparencia va más allá de la revisión de cuentas públicas, para convertirse en una herramienta de justicia social. Bajo esta perspectiva, la Sindicatura ha integrado la igualdad, la ética pública y la rendición de cuentas como ejes de una misma transformación institucional.

Estrada García explicó que esta política se complementa con una serie de capacitaciones semanales, realizadas en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección de Derechos Humanos, donde se abordan temas como igualdad de género, derechos laborales y el ejercicio del servicio público con un enfoque humanista. El objetivo, dijo, es fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la formación continua.

“La transparencia transforma cuando se ejerce con empatía, garantiza derechos y cierra brechas”, señaló la Síndica, al recalcar que su enfoque busca no solo vigilar el gasto público, sino también incidir en la manera en que se construyen las instituciones desde dentro. Por ello, afirmó, la equidad laboral se convierte en una forma concreta de rendir cuentas con justicia.

Durante su gestión, Estrada ha subrayado que la función de la Sindicatura no debe entenderse únicamente como una herramienta de oposición o de fiscalización aislada, sino como un motor que acompaña los procesos de transformación institucional. En ese sentido, la dependencia ha buscado acercarse más a la ciudadanía a través de la participación activa y una política administrativa con rostro humano.

La Síndica anunció que el próximo lunes 10 de noviembre rendirá su Primer Informe de Actividades, en un evento programado a las 10:30 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn, donde dará a conocer los resultados alcanzados durante su primer año de labores. El informe llevará como lema central “La transparencia transforma”, en referencia a la filosofía que ha guiado su gestión desde el inicio.

