Implementa Estado programas de capacitación

Se beneficiará a Personas Privadas de la Libertad, personal de la SSPE y transportista.

Ciudad Juárez, Chih .- Con el objetivo de reforzar la formación laboral y posicionar a Ciudad Juárez como referente nacional en la materia, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) desarrollará una agenda de actividades del 9 al 10 de septiembre en esta frontera.

Dentro de estas acciones, se contempla la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a fin de implementar programas de formación técnica dirigidos a Personas Privadas de la Libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado.

El subdirector de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jacinto Borjas Castro, señaló que este esfuerzo busca fortalecer las habilidades y competencias laborales, con la intención de contribuir a su reinserción social.

Los cursos contemplan capacitaciones en electrónica, idioma inglés, preparación de alimentos y bebidas, electricidad, carpintería, costura, entre otros.

También estarán disponibles para el personal de la SSPE con acceso a tarifas preferenciales.

El acuerdo será firmado el próximo miércoles 10 de septiembre a las 11:00 horas, con la presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, en un acto protocolario que formalizará esta alianza estratégica.

Durante la jornada, también se firmará un convenio con la Cruz Roja Mexicana, para impartir cursos en materia de salud durante un año.

Entre ellos se incluyen Servicios Prehospitalarios de Urgencias Médicas, Auxiliar de Enfermería y Atención Integral a Personas Adultas Mayores, con descuentos de hasta el 50 por ciento.

Asimismo, se dará arranque a la estrategia nacional “Inglés en Marcha”, en colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con el objetivo de capacitar al gremio transportista en el idioma inglés para fortalecer su competitividad en el ámbito binacional.

